Памфилова предложила перенести единый день голосования, потому что сентябрь — «самый неудачный месяц»
Сентябрь не подходит для проведения единого дня голосования, если выборы сделают многодневными. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании экспертной площадки, где специалисты обсуждали нюансы проведения единого дня голосования в этом году, передает ТАСС.
«Обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь», — заявила Памфилова.
По ее словам, пока этот вопрос решат «в точечном режиме». Но если все же многодневное голосование будет прописано в законе, то дату единого дня выборов нужно перенести.
Ранее стало известно, что электронное голосование проведут на выборах в Госдуму в 2021 году в Москве. Специалисты пообещали, что онлайн-формат будет расширен и появится и в других регионах страны.
Жители Москвы и Нижнего Новгорода во время голосования по поправкам в Конституцию использовали онлайн-формат. Эксперимент признали удачным и решили расширить на другие регионы и выборы.