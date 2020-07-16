«Обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь», — заявила Памфилова.

По ее словам, пока этот вопрос решат «в точечном режиме». Но если все же многодневное голосование будет прописано в законе, то дату единого дня выборов нужно перенести.

Ранее стало известно, что электронное голосование проведут на выборах в Госдуму в 2021 году в Москве. Специалисты пообещали, что онлайн-формат будет расширен и появится и в других регионах страны.

Жители Москвы и Нижнего Новгорода во время голосования по поправкам в Конституцию использовали онлайн-формат. Эксперимент признали удачным и решили расширить на другие регионы и выборы.