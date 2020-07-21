Закон о трехдневном голосовании приняли в Госдуме

Новый документ может закрепить в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Закон будет действовать и в случае повторного голосования. Согласно поправкам, голосовать досрочно или по открепительным удостоверениям будет нельзя, если выборы будут длиться три дня.

Решение о многодневном голосовании необходимо будет принять в течение 10 дней с момента официального опубликования решения о назначении выборов или референдума. Пересмотреть позже это решение будет нельзя.

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам к Конституции. Большинство россиян поддержало изменения в основной закон страны, которые вступили в силу 4 июля. Избирательные участки работали несколько дней из-за пандемии коронавируса. Растянуть голосование решили в целях безопасности.