Додон и Санду встретятся на дебатах перед вторым туром выборов в Молдавии

Кандидаты на пост президента Молдавии Игорь Додон и Майя Санду проведут дебаты перед вторым туром выборов. Встреча состоится 11 ноября, выборы пройдут 15-го.

Об этом действующий президент Додон объявил в эфире телеканала TV8. По словам политика, дебаты должны пройти на нейтральной площадке. Ранее ЦИК страны утвердил проведение второго тура президентских выборов 15 ноября.

Майя Санду — бывший премьер-министр Молдавии, лидер партии «Действие и солидарность». По итогам президентских выборов 1 ноября она набрала 36,16% голосов, опередив Додона, получившего 32,61%. Явка составила более 42% (для признания выборов состоявшимися она должна быть минимум 33,33%). Избирательную кампанию Санду вела под лозунгом объединения страны против коррупции.

В 2012–2015 годах Санду была министром просвещения республики. На выборах 2016 года она уже выходила во второй тур с Игорем Додоном, но проиграла, получив 47,89% голосов против 52,11% у Додона, который тогда впервые занял президентское кресло.