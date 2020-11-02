Лидер первого тура выборов президента Майя Санду пообещала чистки в Молдавии
«Нужно начать чистку политического класса в Молдавии с президентуры, что мы делаем сейчас, затем будет чистка в парламенте», — сказала Майя Санду, ее цитирует РИА «Новости».
Санду поблагодарила всех, кто проголосовал на выборах, вне зависимости от того, кого они выбирали. Бывший премьер Молдавии заявила, что ее цель — освободить бизнес, создать рабочие места, повысить зарплаты, пенсии и пособия.
Мы доказали, что страна может объединиться против коррупции. Во втором туре на выборы должны выйти еще больше людей, нам нужно защитить каждый голосМайя Санду.
Президентские выборы в Молдавии прошли 1 ноября. Бывший премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 36,16% голосов по результатам обработки всех протоколов. Она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Будущего главу государства изберут во втором туре голосования.
ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка превысила 33,33%.