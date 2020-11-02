Лидер первого тура выборов президента Майя Санду пообещала чистки в Молдавии

Майя Санду, лидирующая на выборах президента Молдавии, объявила о необходимости люстрации, причем она должна начаться с администрации главы государства. Об этом она сказала на пресс-конференции.

«Нужно начать чистку политического класса в Молдавии с президентуры, что мы делаем сейчас, затем будет чистка в парламенте», — сказала Майя Санду, ее цитирует РИА «Новости».

Санду поблагодарила всех, кто проголосовал на выборах, вне зависимости от того, кого они выбирали. Бывший премьер Молдавии заявила, что ее цель — освободить бизнес, создать рабочие места, повысить зарплаты, пенсии и пособия.

Мы доказали, что страна может объединиться против коррупции. Во втором туре на выборы должны выйти еще больше людей, нам нужно защитить каждый голос Майя Санду.

Президентские выборы в Молдавии прошли 1 ноября. Бывший премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 36,16% голосов по результатам обработки всех протоколов. Она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Будущего главу государства изберут во втором туре голосования.

ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка превысила 33,33%.