Минус один друг? Как победа Санду на выборах в Молдавии скажется на России

В Молдавии прошел первый тур президентских выборов, который закончился сюрпризом: лидирует не действующий президент, а проевропейский кандидат Майя Санду. Победитель выборов определится во втором туре. Если пост все-таки займет Санду, то, по словам политологов, в отношениях с Россией наступит похолодание.

Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах с 36,16% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия. С этим результатом кандидат на пост обходит нынешнего главу страны Игоря Додона, у которого 32,61%. Об этом свидетельствуют данные 100% протоколов с избирательных участков.

Ожидаемая победа

Политолог Наталия Елисеева не считает лидерство Санду чем-то неожиданным. По ее словам, ряд экспертов прогнозировал, что она может победить. С этим согласна и доктор политических наук, доцент МГУ им. Ломоносова, профессор в РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова.

В ее распоряжении оказались очень серьезные медийные ресурсы. Поддержка ее имени была очень сильная Наталья Харитонова.

Елисеева отметила, что сейчас «будет самое интересное», потому что у кандидатов будет около двух недель, чтобы подготовиться ко второму туру.

«К сожалению, у Додона шансы довольно спорные. В 2016 году они уже сталкивались с Санду во втором туре — Додону тогда повезло. Фортуна была на его стороне, и он смог обойти соперницу. <...> Санду сейчас более привлекательна для электората. В Молдавии так или иначе также присутствуют оппозиционные настроения. Именно их мы наблюдаем как раз в первом туре с победой Санду. В Додона перестали верить», — заявила Елисеева.

Конец эпохи добрых взаимоотношений с РФ?

Собеседница «360» подчеркнула, что у Додона были хорошие отношения с Россией и совсем другие — с элитой внутри страны, которая была нацелена на собственное развитие и не особо задумывалась о внешней политике.

У Санду свое представление по поводу будущего Молдавии. Оно не совсем совпадает с интересами России, потому что она кандидат проевропейский. Она экс-премьер. А Додон… Он чисто пророссийский кандидат. У него вся риторика была в контексте непосредственно взаимоотношений с Россией Наталия Елисеева.

Санду — проевропейский политик, и прагматичные отношения с Россией, которые Молдавия выстраивала, при ней не будут реализованы, считает собеседница «360». Причем такой вектор принесет и некоторые проблемы для самой Молдавии.

«Безусловно, какие-то проблемы во взаимоотношениях с Россией настанут, если она победит. Прагматический расчет здесь не сработает, потому что Санду будет слушать не народ, не чаяния экономической ситуации, а именно то, что будет говорить ЕС. А у ЕС на Россию несколько свои взгляды. Поэтому, к сожалению, если победит Санду, то эпоха относительно добрых и близких взаимоотношений с Молдавией подойдет к концу», — считает Елисеева.

С этим согласна и Наталья Харитонова. По ее словам, экспертное сообщество совершенно очевидно ожидает, что отношения с Россией могут ухудшиться или охладиться в случае победы Санду.

«Никаких позитивных прорывов можно будет не ждать в ближайшее время», — заключила собеседница «360».