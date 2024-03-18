18 марта 2024, 11:42
ДЭГ показало большую перспективу и удобство на выборах — Матвиенко
Совфед: дистанционное голосование продемонстрировало удобство на выборах
У дистанционного голосования в России большие перспективы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, написало РИА «Новости».
«Оно показало свое удобство на прошедших выборах президента России», — сказала она.
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Сама Матвиенко проголосовала в первый день выборов президента России на одном из участков в Санкт-Петербурге. Спикер Совфеда назвала событие важнейшим и определяющим будущее страны.
Владимир Путин лидировал на выборах президента по итогам подсчета более 99% бюллетеней. Нынешний глава государства набрал 87,29% голосов, сообщал RT. Центральная избирательная комиссия официально подведет итоги 21 марта, передавали «Известия».
Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 77,44%. Такой результат в ЦИК назвали рекордным.
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Выборы президента — 2024
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