Выборы 15 марта 2024, 13:09 «Голос каждого гражданина защищен». Матвиенко — о ходе выборов президента России Матвиенко проголосовала на выборах президента в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в первый день выборов президента России. В пятницу, 15 марта, она посетила один из избирательных участков в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента страны.

Выборы — важнейшее событие в жизни России, которое во многом определяет ее будущее, подчеркнула Матвиенко.

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Отдельно она обратилась к жителям Петербурга, напомнив, что Северная столица всегда влияла на судьбу страны, ее развитие и продолжает оказывать большое влияние.

«Я знаю, что петербуржцы очень ответственные, очень активные и неравнодушные граждане. И я очень прошу вас и в этот раз проявить такую же высочайшую ответственность, обязательно прийти на выборы», — добавила спикер Совета Федерации.

Кроме того, Матвиенко отметила интерес зарубежных стран к выборам в стране. По ее словам, только по линии Федерального Собрания приехали более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств.

«Мы заинтересованы в этом. Потому что наша система открытая, демократичная. Голос каждого гражданина защищен», — подчеркнула она.