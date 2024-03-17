Выборы 17 марта 2024, 12:02 Даванков проголосовал на выборах президента Депутат Даванков проголосовал на выборах президента России Телеканал «360»

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Депутат Владислав Даванков проголосовал на президентских выборах. Он посетил избирательный участок № 536 в Смоленске.

«Сегодня голосую в родном Смоленске, в своей школе. Призываю всех, кто не успел, прийти и отдать голос за будущее страны. Сегодня встречусь с друзьями и будем ждать итогов выборов», — сказал политик.

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В воскресенье, 17 марта, в России проходит заключительный, третий день выборов. Одним из первых в стране голосование завершил Чукотский автономный округ. Глава региона Владислав Кузнецов отмечал, что все жители проявили активность и посетили избирательные участки.

Ранее на выборах проголосовал депутат Госдумы Николай Харитонов. По состоянию на 09:30 в воскресенье явка избирателей составила 60%.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы президента в России должны пройти корректно и честно.