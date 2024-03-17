Выборы 17 марта 2024, 11:40 Чукотка одной из первых завершила голосование на выборах президента России Кузнецов: на Чукотке завершили голосование, все прошло штатно РИА «Новости»

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Чукотский автономный округ одним из первых в стране завершил голосование на выборах президента России. Об этом во время прямого включения в ЦИК сообщил губернатор Владислав Кузнецов.

«Мы одни из первых в стране начали голосования и одни из первых закончили. У нас все проходило штатно активно. [Только] погода в дни голосования немного нас поволновала», — сообщил он.

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По словам Кузнецова, жители проявляли активность, пользовались услугой «Мобильный избиратель». Атмосфера на участках была доброжелательной и даже семейной — многие приходили голосовать вместе с детьми и внуками, домашними питомцами.

«[Молодожены] прямо из ЗАГСа приходили на избирательные участки. Один гражданин принес с собой домашнего хорька, дети (которые вместе с родственниками были на участке. — прим. ред.) были довольны», — отметил он.

Более 10% от общего количества избирателей, по его данным, проголосовали досрочно.

На участках работали почти две сотни наблюдателей и 41 представитель СМИ.

«Все у нас прошло штатно, и каких-либо чрезвычайных ситуаций допущено не было. Начинаем подводить итоги, и привет всей стране», — заключил он.

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ выразила благодарность жителям Чукотки за активную гражданскую позицию.