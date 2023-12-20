Эксклюзив 20 декабря 2023, 16:20 «Больше 80%». Набранным Путиным голосам на выборах предсказали рекорд Политолог Минченко предположил, что Путин получит больше 80% на выборах

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Действующий президент России Владимир Путин может превзойти планку в 80% голосов на выборах в 2024 году. Об этом в эфире телеканала «360» сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«У нас ситуация глобального противостояния, в то же время мы спокойно проводим выборы. Региональные, муниципальные, в новых регионах — все в порядке, все штатно, никакой чрезвычайщины. Рискну предположить, что Путин получит лучший результат за всю историю президентских выборов в России, это будет больше 80%», — заявил он.

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Минченко отметил, что в абсолютных цифрах это показатель окажется еще больше, такую точку зрения поддерживают социология и экспертные оценки.

«Это реальный результат, который отражает реальный расклад настроений в обществе. Рейтинг президента стабилен — больше 70%, но это без ситуации, когда ты в избирательной кабинке или со смартфоном принимаешь окончательное решение. Думаю, в этот момент голосование за очевидного фаворита — это бонус до 5%. Поэтому больше 80% — реальная цифра», — добавил Минченко.

Центризбирком зарегистрировал документы Владимира Путина для участия в выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Всего ЦИК получил 16 заявок от желающих принять участие в выборах президента России.