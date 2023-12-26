Выборы 26 декабря 2023, 14:56 «Естественно». Песков не удивился количеству кандидатов на пост президента России Песков назвал естественным большое количество кандидатов на пост президента РФ РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не удивился количеству желающих участвовать в президентсих выборах в 2024 году. По его словам, люди пользуются своим конституционным правом.

«Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. <…> В Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

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Песков отметил, что чьи-то политические амбиции реализуемы, чьи-то — нет.

По информации ЦИК, о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы заявили уже 33 человека, в то время как пять дней назад их было всего 16. Владимир Путин стал самовыдвиженцем. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его решение выставить свою кандидатуру на выборы главным политическим решением года. По ее мнению, задача всех органов власти — обеспечить полную прозрачность голосования.

Выборы пройдут 17 марта.