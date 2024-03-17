Важное 17 марта 2024, 10:27 Более двух тысяч хакерских атак совершили на ресурсы ДЭГ Памфилова: на ресурсы ДЭГ провели около 2080 хакерских атак РИА «Новости»

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Злоумышленники провели порядка двух тысяч хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«На ресурсы ДЭГ заблокировали около 2080 атак. Но мы спокойны, там суперзащита», — сказала она.

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Глава ЦИК отметила, что за прошлые сутки специалисты отразили более 12,6 тысячи потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт комиссии.

«Все атаки заблокировали. Справились сейчас, справимся и в дальнейшем», — заключила Памфилова.

По состоянию на 09:30 по московскому времени 17 марта явка на выборах президента страны составила 60%.

Днем ранее Центризбирком заявлял о более 10,5 тысячи атак на системы ДЭГ. Памфилова отмечала, что основной удар перенес сам портал голосования, но с ним успешно справились.