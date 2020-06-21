Баскетболисты клуба «Химки-Подмосковье» призвали участвовать в голосовании по Конституции

Баскетболисты из клуба «Химки-Подмосковье» призвали своих болельщиков принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Они подчеркнули, что нельзя забывать о связи России и СССР и оставлять государство без истории.

Об этом игроки написали в своем Instagram.

В своем сообщении баскетболисты напомнили, что Россия — наследница СССР, она обладает неразрывной и нерушимой связью с великой державой, частью которой когда-то была.

Мы не позволим вычеркнуть из нашей истории подвиги наших отцов и дедов, сделать из нас новое государство без истории, без традиций, без культуры, коих руками Вашингтона создано в Европе немало «Химки-Подмосковье».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет в течение целой недели — с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области также могут проголосовать в онлайн-режиме. Оно продлится с 10:00 25 июня до 20:00 30 июня. Высказать свое решение в таком формате захотели более миллиона москвичей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поправки к Конституции помогут стране «зацементировать» то сильное состояние, в котором она сейчас находится, — сильного и суверенного государства. Он подчеркнул, что зарубежным странам остается только согласиться с этим, они должны отнестись к этому «если не с пониманием, то с терпением и толерантностью», заключил Песков.