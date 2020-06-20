«Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет с активными антителами, поскольку мы уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, то поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое доставляет нам сильный дискомфорт», — отметил он.

По мнению Пескова, весь мир превратился в арену «разновекторных оголтелых информационных кампаний», причем уже не только вокруг РФ.

В целом рост самостоятельности России никогда не нравился многим западным странам, заявил Песков. «Мы опять же только с сожалением можем это констатировать», — добавил пресс-секретарь президента.

Принятие поправок к Конституции позволит «зацементировать» состояние России, как сильного и суверенного государства.

«По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на „цементировании“ вот этого своего состояния», — заявил Песков.

А зарубежным странам придется согласиться с этим. Этот факт им нужно принять, «если не с пониманием, то с терпением и толерантностью».

Общероссийское голосование назначено на 1 июля. Однако более 53 тысяч москвичей уже протестировали онлайн-голосование по поправкам к Конституции России.

Изменить основной закон страны понадобилось именно сейчас, потому что с 1993 года российское общество изменилось так сильно, что необходимость в этих поправках «назрела и перезрела».