    20 июня 2020, 17:27

    Более миллиона москвичей захотели голосовать по Конституции онлайн

    Юлия Булыгина

    Жители Москвы подали более одного миллиона заявок на электронное голосование по Конституции. Прием заявлений еще продолжается, подать его можно до 14:00 21 июня.

    «Как вы знаете, количество поданных заявлений в Москве пересекло [отметку] в миллион, пока шло [тестовое электронное] голосование», — объявил заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, его цитирует РИАМО.

    В пятницу Москва проводила тестирование платформы, на которой будет организовано голосование по Конституции. Москвичам предложили ответить на вопрос, что сейчас важнее для города — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Большинство выбрали озеленение.

    Электронное голосование доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Оно начнется в 10:00 25 июня и продлится до 20:00 30 июня. 1 июля проголосовать онлайн будет нельзя.

    Запись на онлайн-голосование продлится до 14:00 21 июня. Подать заявку можно на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru. Электронное голосование доступно для всех жителей Москвы, имеющих постоянную регистрацию.