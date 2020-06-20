Более миллиона москвичей захотели голосовать по Конституции онлайн

Жители Москвы подали более одного миллиона заявок на электронное голосование по Конституции. Прием заявлений еще продолжается, подать его можно до 14:00 21 июня.

«Как вы знаете, количество поданных заявлений в Москве пересекло [отметку] в миллион, пока шло [тестовое электронное] голосование», — объявил заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, его цитирует РИАМО.

В пятницу Москва проводила тестирование платформы, на которой будет организовано голосование по Конституции. Москвичам предложили ответить на вопрос, что сейчас важнее для города — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Большинство выбрали озеленение.

Электронное голосование доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Оно начнется в 10:00 25 июня и продлится до 20:00 30 июня. 1 июля проголосовать онлайн будет нельзя.

Запись на онлайн-голосование продлится до 14:00 21 июня. Подать заявку можно на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru. Электронное голосование доступно для всех жителей Москвы, имеющих постоянную регистрацию.