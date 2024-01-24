Власть 24 января 2024, 14:24 Кремль заявил, что Надеждин — не соперник Путину на выборах Песков: Кремль не рассматривает Надеждина в качестве соперника Путина на выборах РИА «Новости»

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Кремль не рассматривает российского политика Бориса Надеждина в качестве соперника Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника», — отметил пресс-секретарь президента.

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Песков не стал комментировать информацию о том, что Надеждин якобы «согласованный с Кремлем кандидат, которому Центральная избирательная комиссия обязательно откажет в регистрации». Он уточнил, что за разъяснением нужно обращаться в ЦИК.

Кроме того, у любого россиянина есть конституционное право баллотироваться на должность президента. В этой ситуации не нужно ничего согласовывать, просто выполнить определенный алгоритм действий, подчеркнул Песков.

В середине января хакеры взломали сайт Надеждина. По его словам, после DDoS-атаки на его сайте вместо российских городов висели надписи «Украина».