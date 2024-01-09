Власть 09 января 2024, 18:58 Живущий под Калининградом польский фермер получил российское гражданство Путин предоставил гражданство РФ живущему под Калининградом польскому фермеру Pixabay

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Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ польскому фермеру Роману Романовски, живущему в Калининградской области. Указ опубликовали на портале правовой информации.

Романовски признался РИА «Новости», что ждал предоставления гражданства четыре года. По его словам, получить российский паспорт ему помогла история семьи: прадедушка служил в царской армии, когда территория современной Польши входила в состав Российской империи. Романовски подчеркнул, что считает себя обладателем «русской души».

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Новоиспеченный россиянин управляет одной из крупных агрокомпаний Калининградской области — «Романовски агро».

«У меня все работники российские. Это больше 100 человек. Никто из Польши не работает. Я всех научил, как правильно работать», — заявил Романовски.

Вместе с Романовски по новому указу гражданство получили еще 43 человека. Среди них канадский хоккеист Брендэн Лайпсик и американский боксер Кевин Джонсон, ранее взявший себе отчество Владимирович в честь президента.