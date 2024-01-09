Власть 09 января 2024, 15:28 Канадский хоккеист Лайпсик стал гражданином России Путин дал канадскому хоккеисту Лайпсику российское гражданство РИА «Новости»

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Канадец Брендэн Лайпсик, выступающий за петербургский хоккейный клуб СКА, получил российский паспорт. О желании спортсмена стать гражданином этой страны стало известно летом 2023 года.

Указ президента Владимира Путина о приеме в гражданство и выходе из него опубликовали на интернет-портале правовой информации. В документе указано, что Лайпсик Брендэн Эммет родился 19 мая 1994 года в Канаде. Российское гражданство также получили уроженцы США, Великобритании, Польши, Латвии, Афганистана, Вьетнама, Армении и других стран.

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В прошлом сезоне 29-летний Лайпсик играл за магнитогорский ХК «Металлург», набрав 44 очка в 65 матчах регулярного чемпионата. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) канадец провел 218 матчей и набрал 146 очков.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал получение паспорта другой страны большим шагом. По его словам, каждый иностранный спортсмен должен самостоятельно решать, получать ли ему такой документ.