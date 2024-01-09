09 января 2024, 12:04
Путин дал американскому боксеру гражданство России
Президент Путин предоставил боксеру Джонсону российское гражданство
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны американскому боксеру Кевину Джонсону. Документ появился на портале правовой информации.
Согласно указу «О приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства РФ» от 9 января, россиянами официально стали 44 человека, в том числе Джонсон. Указывается, что он родился 7 сентября 1979 года в США.
Реклама
Путин удовлетворил еще девять заявлений о выходе из гражданства.
Кевин Джонсон еще в апреле обратился к президенту России с просьбой жать ему гражданство. Спортсмен заявил, что «готов изменить свою жизнь» и хочет, чтобы Россия для него «стала домом». А в августе боксер даже выбрал себе отчество в честь Путина, став Кевином Владимировичем. Он признался, что хотел таким образом «сделать величайший комплимент» российскому лидеру, и назвал себя «на 100% русским». Боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал решение Джонсона и подтвердил, что тот «очень восхищается Россией и Путиным».
Спортсмены
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама