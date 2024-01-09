Власть 09 января 2024, 12:04 Путин дал американскому боксеру гражданство России Президент Путин предоставил боксеру Джонсону российское гражданство РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны американскому боксеру Кевину Джонсону. Документ появился на портале правовой информации.

Согласно указу «О приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства РФ» от 9 января, россиянами официально стали 44 человека, в том числе Джонсон. Указывается, что он родился 7 сентября 1979 года в США.

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Путин удовлетворил еще девять заявлений о выходе из гражданства.

Кевин Джонсон еще в апреле обратился к президенту России с просьбой жать ему гражданство. Спортсмен заявил, что «готов изменить свою жизнь» и хочет, чтобы Россия для него «стала домом». А в августе боксер даже выбрал себе отчество в честь Путина, став Кевином Владимировичем. Он признался, что хотел таким образом «сделать величайший комплимент» российскому лидеру, и назвал себя «на 100% русским». Боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал решение Джонсона и подтвердил, что тот «очень восхищается Россией и Путиным».