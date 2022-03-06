Путин призвал Макрона надавить на Киев для эвакуации жителей Мариуполя

Проблемы с эвакуацией мирного населения в районах проведения спецоперации по демилитаризации Украины создают националистические объединения. При этом Киев никак не реагирует на нарушения договоренностей по этому гуманитарному вопросу. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в минувшую субботу, 5 марта, российские военные объявили режим тишины и организовали гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя и Волновахи.

Группы украинских националистов заблокировали выходы из городов, а прекращение огня использовали для наращивания сил и средств на своих позициях.

Путин предложил Макрону напомнить властям Киева о необходимости соблюдать международное гуманитарное право.

Отдельно президент России рассказал о переговорах российской делегации с представителями Украины. Путин отметил, что диалог продолжится, но украинская сторона должна выполнять достигнутые договоренности, которые важны для прекращения специальной операции, пишет Nation News.

В Министерстве обороны России накануне заявили, что националистические батальоны Украины сорвали эвакуацию мирных жителей из четырех населенных пунктов. В ведомстве отметили, что также в заложниках украинских радикалов остаются около пяти тысяч иностранцев, которых используют в качестве живого щита.