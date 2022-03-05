Минобороны РФ: гуманитарная катастрофа на Украине принимает катастрофические масштабы

Группы украинских националистов блокируют выход мирных жителей по гуманитарным коридорам в волновахском и мариупольском направлениях, а также их Харькова и города Сумы. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что гуманитарная катастрофа на Украине принимает катастрофические масштабы. Россия предпринимает все меры для стабилизации ситуации. В частности, российские военные организовали гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.

«На волновахском и мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но национальные батальоны категорически пресекают попытки выхода мирных жителей в сторону Российской Федерации. Такая же ситуация по Харькову и Сумам, а также ряду других населенных пунктов», — подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что в ходе изучения обстановки в районе Мариуполя и Волновахи выяснилось, что вооруженные националистические батальоны использовали режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники на более выгодные позиции.

«Несмотря на всю тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции, мы готовы и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации», — подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что с начала проведения специальной операции из опасных зон эвакуировали более 156 тысяч человек, в том числе 41 596 детей.