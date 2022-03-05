Минобороны назвало количество иностранцев-заложников в руках украинских националистов

Боевики националистических батальонов Украины удерживают в заложниках около пяти тысяч студентов и приехавших на работу жителей других стран. Их используют в качестве «живого щита». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что только в Харькове остаются 1,5 тысячи студентов из Индии, около 200 граждан Иордании, 40 египтян и 15 вьетнамцев. В городе Сумы также есть студенты из Индии, Пакистана и Ганы. Кроме того, там остаются граждане Иордании, Египта, Китая и ряда африканских государств.

«На наши предложения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах украинская сторона до настоящего времени отвечает отказом», — подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что когда 20 студентов из Пакистана пытались самостоятельно покинуть территорию Украины, то около пропускного пункта Суджа их избили представители националистического батальона и заставили вернуться в общежитие.

Мизинцев отметил, что украинские националисты перекрыли гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов в районе Волновахи и Мариуполя, а также Харькова и Сум. Во время прекращения огня боевики использовали, чтобы переместить военную технику для более удобных позиций и нарастили свои силы.