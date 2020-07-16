Жириновский рассказал, в каком случае может сложить полномочия

Члены партии ЛДПР сложат полномочия только в крайнем случае. Пока для этого нет причин. Такое заявление сделал заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

По его словам, у парламентариев есть несколько способов сделать так, чтобы к их требованиям прислушались. Во-первых, можно выйти из-зала. Это заметят. Представители ЛПДР прибегали к данному методу несколько раз.

«Можем сложить полномочия: все вышли и по всей стране, допустим. Но если мы это сделаем, это, конечно, испугает власть, но и у нас не будет никаких полномочий», — сказал Жириновский, во время ответов на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».

Политик заговорил и о едином днем голосовании, которое должно пройти 13 сентября. Глава ЛДПР подчеркнул, что если либерал-демократы перестанут работать, то не смогут помогать своим кандидатом.

«Поэтому это (сложение полномочий — прим. „360“) как крайняя мера, крайний случай еще не наступил», — сказал Жириновский.

По его словам, недавнее высказывание о сложении полномочий было лишь сигналом, чтобы показать несогласие по поводу задержания и ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Главу региона задержали 9 июля в Хабаровске. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2000-х годах. Свою вину Фургал не признает. Сейчас он находится под стражей в СИЗО «Лефортово» в Москве. По его словам, там плохая аура.