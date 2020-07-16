Фургал посчитал «Лефортово» местом с плохой аурой

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что у СИЗО «Лефортово» плохая аура. Именно там он сейчас находится под стражей.

О плохой ауре Фургал рассказал в перерыве судебного заседания, в котором он принимал участие по видеосвязи из СИЗО. По его мнению, он является «обезьянкой в клетке». Также чиновник пожаловался на проблемы с передачей ему посылок. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится, но пройдет немного времени, и появится новый повод — и всем станет неинтересно», — отметил Фургал.

Заседание состоялось в закрытом режиме. Мосгорсуд признал арест губернатора законным. Ранее защита просила изменить ему меру пресечения.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали Фургала 9 июля в Хабаровске. После его перевезли в Москву, где отправили под стражу. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые произошли в 2004–2005 годах. Губернатор свою вину отрицает. Под арестом он проведет два месяца.