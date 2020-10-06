Жириновский предложил Путину понизить возраст для участия в выборах
Лидер партии ЛДПР считает, что современная молодежь уже другая, поэтому возраст необходимо понизить, передает ИА Nation News.
«<…> Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят: „Вот тут галочку поставьте“. Она и ставит. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может», — передает РИА «Новости» слова Жириновского.
Ранее Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Также он поделился идеей объединить все 13 регионов Дальнего Востока в один.
Несколько дней назад политик рассказал, что является главным оружием против коронавируса. По его мнению, прививка и социальное дистанцирование способно убить новую инфекцию. Поэтому Жириновский посоветовал переждать пандемию вдали от городов, например, на даче.