Жириновский предложил Путину понизить возраст для участия в выборах

Владимир Жириновский предложил президенту Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. Глава государства встретился сегодня с лидерами думских фракций.

Лидер партии ЛДПР считает, что современная молодежь уже другая, поэтому возраст необходимо понизить, передает ИА Nation News.

«<…> Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят: „Вот тут галочку поставьте“. Она и ставит. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может», — передает РИА «Новости» слова Жириновского.

Ранее Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Также он поделился идеей объединить все 13 регионов Дальнего Востока в один.

Несколько дней назад политик рассказал, что является главным оружием против коронавируса. По его мнению, прививка и социальное дистанцирование способно убить новую инфекцию. Поэтому Жириновский посоветовал переждать пандемию вдали от городов, например, на даче.