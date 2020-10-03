Жириновский назвал главное оружие против коронавируса

Самый эффективный способ борьбы с коронавирусом — это прививка. После вакцинации по значимости идет социальное дистанцирование. Сейчас наиболее оптимально и безопасно переехать на дачу и держаться друг от друга подальше. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Прививка — это безопасно, а вот переболеть — нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже», — приводит РИА «Новости» слова Жириновского.

Политик уверен, что переезд на дачу в период разгула коронавируса — это абсолютно правильное решение, так как главным оружием против 2019-nCoV после прививки является социальное дистанцирование.

В России уже создали две вакцины от нового вируса. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи, а «ЭпиВакКорона» — результат трудов ученых из «Вектора».

Первая вакцина уже проходит пострегистрационные испытания, в которых примут участие 40 тысяч человек. Вторую на днях запатентовали в Федеральном институте промышленной собственности.