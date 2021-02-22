Жириновский объяснил свое предложение ограничить вес россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести норму по весу россиян в 100 килограммов. Свою идею он объяснил тем, что избыточный вес приводит ко многим болезням, а государство должно стимулировать население к здоровому образу жизни. При этом инициатива депутата касается только чиновников.

«Лишний вес — это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он добавил, что добиться такой политике можно объявлением ограничений по весу для чиновников. По словам Жириновского, если человек хочет быть на госслужбе, то он должен держать себя в форме. В противном случае придется реализовывать себя в какой-нибудь другой сфере деятельности.

«Никаких стандартов для остальных граждан быть не может. Но врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеет, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья», — заключил лидер партии.

Ранее Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян 100 килограммами. По его словам, государству приходится тратить слишком много денег на людей с избыточным весом. Идею политика уже раскритиковал академик РАН и депутат Госдумы Госдумы Онищенко.