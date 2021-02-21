Онищенко раскритиковал идею Жириновского об ограничении веса россиян

Геннадий Онищенко считает, что есть профессии, для которых рост и вес имеют значение — например, в космической отрасли. Но устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.

Академик РАН и депутат Госдумы Госдумы Онищенко отметил, что тема лишнего веса очень важна, так как это признак нездоровья, но правильнее было бы не устанавливать конкретную норму, а выступать с рекомендациями. Он добавил, что это абсолютно неприемлемо с точки зрения прав человека, сообщило РИА «Новости».

«Есть профессии, в которых и рост, и вес играют большую роль, например, в профессии космонавта, но это не относится к чиновникам», — добавил академик.

Также он подчеркнул, что следить за весом полезно для каждого. Поэтому он попросил воспринимать его слова как желание напомнить о том, что здоровье человека в любой профессии является не только его достоянием, но и в какой-то мере делом государства.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить вес чиновников ста килограммами. «Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — сказал парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда». Позже он сказал, что пока что предлагает просто рекомендовать такую меру. По мнению лидера фракции ЛДПР, люди с избыточным весом требуют много от государства, когда люди с обычным телосложением недополучают.

Диетологи объяснили, как сбросить лишние килограммы к весне и не заниматься при этом в спортзале. В первую очередь нужно вычеркнуть из ежедневного меню быстрые углеводы.