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    21 февраля 2021, 14:31

    Жириновский призвал ввести в России ограничения по весу для людей

    Алена Макаренко

    Необходимо ввести ограничения по весу для обычных россиян и чиновников. В этом не сомневается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Своим мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

    Жириновский призвал ввести в России ограничения по весу для людей

    Стране приходится тратить много денег на людей с избыточным весом, их «лечение и диету».

    «В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — напомнил политик.

    А для чиновников Жириновский предложил ввести норму по весу в сто килограммов.

    «Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — недоумевал парламентарий.

    В качестве профилактики ожирения он предложил властям давать россиянам советы по здоровому образу жизни. А то люди просто так не хотят соблюдать диету, едят много сладкого и мучного.

    «Вы бывали, наверное, в Нью-Йорке. Там идти противно по улице, там не люди идут, а какой-то комок мяса перекатывается, непонятно, мужчина или женщина, огромное шевелящееся мясо. Так же нельзя», — возмутился Жириновский.

    Люди едят больше, чем надо. Именно поэтому он считает важным устанавливать лимиты.

    Лидер ЛДПР привел в пример себя. Раньше он весил 103 килограмма, сейчас похудел до 95.