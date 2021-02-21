Жириновский призвал ввести в России ограничения по весу для людей

Необходимо ввести ограничения по весу для обычных россиян и чиновников. В этом не сомневается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Своим мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

Стране приходится тратить много денег на людей с избыточным весом, их «лечение и диету».

«В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — напомнил политик.

А для чиновников Жириновский предложил ввести норму по весу в сто килограммов.

«Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — недоумевал парламентарий.

В качестве профилактики ожирения он предложил властям давать россиянам советы по здоровому образу жизни. А то люди просто так не хотят соблюдать диету, едят много сладкого и мучного.

«Вы бывали, наверное, в Нью-Йорке. Там идти противно по улице, там не люди идут, а какой-то комок мяса перекатывается, непонятно, мужчина или женщина, огромное шевелящееся мясо. Так же нельзя», — возмутился Жириновский.

Люди едят больше, чем надо. Именно поэтому он считает важным устанавливать лимиты.

Лидер ЛДПР привел в пример себя. Раньше он весил 103 килограмма, сейчас похудел до 95.