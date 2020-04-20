Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не забывать о спорте во время режима самоизоляции. В качестве мотивации он записал видео, где сам тренируется.

Жириновский показал несколько упражнений с помощью тренажера.

«Мы же не ходим — сидим. Вот нагрузка на весь плечевой пояс — руки, бицепсы, трицепсы», — рассказал политик.

Ранее ЛДПР предложила правительству установить премию в размере десяти миллионов рублей за изобретение вакцины против коронавируса. По мнению представителей партии, эти деньги окажутся хорошим стимулом для молодых ученых. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Жириновского.

Владимир Жириновский с начала пандемии поддерживает жесткие меры для борьбы с коронавирусом. Еще в марте он ратовал за то, чтобы все депутаты Госдумы носили на работе маски и перчатки. Подарочный комплект он даже прислал первому заместителю председателя комитета Госдумы по культуре Елене Драпеко.

А недавно политик предложил арестовать тех коммунистов, которые придут на Красную площадь 22 апреля. В этот день они будут праздновать 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. По его словам, к коммунистам могут присоединиться и другие несознательные россияне. Этого допустить нельзя.

«Мы все должны находиться в самоизоляции», — подчеркнул Жириновский.