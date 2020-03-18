Жириновский подарил депутату Елене Драпеко маски и перчатки

Драпеко рассказала, что «на днях получила подарок от Владимира Вольфовича Жириновского». По ее словам, Жириновский «обещал обеспечить масками всю Государственную думу».

«И, хотя на всех может и не хватит, но лично мне он прислал», — сказала депутат.

Также она сообщила, что «положила маски в сумочку и держит их там», чтобы «всеми этими дарами пользоваться по мере необходимости».

Ранее дизайнер, модельер и директор дома моды Виктория Андреянова рассказала, что коронавирус изменил стиль людей. Однако, по ее мнению, медицинские маски пора заменить на что-то более интересное. «Я получила из Парижа посылку с тканями, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела. Я заинтересовалась чисто внешним эффектом тканей, но сейчас я понимаю, что такие ткани могли бы в ситуации эпидемии работать, как температурный тест», — сообщила она.