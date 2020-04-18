Жириновский призвал арестовать всех коммунистов, который придут к мавзолею в день рождения Ленина

Коммунисты России 22 апреля будут отмечать 150 лет со дня рождения Ленина. Жириновский предложил арестовать всех коммунистов, которые соберутся в этот день у мавзолея в разгар пандемии. А за одно и распустить КПРФ.

«Мы все должны находиться в самоизоляции. А если коммунисты откажутся подчиниться этим общим для всех правилам и все-таки пойдут к мавзолею, <…> то предлагаем всю их делегацию арестовать и в конечном счете распустить и запретить КПРФ», — приводит ТАСС слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского со ссылкой на пресс-службу фракции.

Жириновский подчеркнул, что к коммунистам могут присоединиться несознательные граждане, которые, прикинувшись участниками акции, захотят просто погулять по Красной площади.

В КПРФ агентству рассказали, что это заявление связано с антисоветской позицией Жириновского. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заверил, что возложение цветов к мавзолею не будет массовым. Ранее Жириновский заявил, что члены КПРФ давно не придерживаются основ коммунизма, поэтому их надо переименовать в социал-демократов.

Сейчас из-за пандемии коронавируса большинство регионов России живет в режиме строгой самоизоляции. На улицу можно выходить только за продуктами и в аптеку. В РФ зафиксировали уже 36 793 случая заражения уханьским вирусом.