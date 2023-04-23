Власть 23 апреля 2023, 14:01 Ждали, что приедет «какое-то руководство». Оператор — о реакции генералов на визит Путина в зону СВО Оператор Михаил: генералы штабов в зоне СВО сильно удивились приезду президента Путина Пресс-служба Кремля

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Визит президента России Владимира Путина в штабы «Восток» в ЛНР и «Днепр» в Херсонской области 17 апреля был неожиданным для военачальников. Об этом журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал единственный оператор, сопровождавший главу государства в поездке. Фрагмент передачи появился в Telegram-канале Зарубина.

Оператор Михаил пояснил, что генералы встречали «какое-то руководство», кого-то высокопоставленного, но без конкретики. Когда из машины показался Путин, на их лицах читалось изумление.

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«Когда на скорости начал въезжать кортеж, вышел из автомобиля президент, для большинства это стало большим удивлением. <…> Это было видно по глазам», — вспомнил Михаил.

В штабах к приезду президента тоже никто не готовился: по его словам, там шел рабочий процесс, где-то лежала одежда, люди были заняты делами.

Ранее Владимир Путин пояснил, что решил встретиться с военными, при этом не отвлекая их надолго, поскольку обстановка требует их присутствия на местах.

Президент побывал в Херсонской области и Луганской Народной Республике впервые.