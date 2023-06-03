Власть 03 июня 2023, 09:36 Застройщикам сказали не продавать «клетушки» под видом квартир Депутат Гаврилов: не надо продавать кладовки по пять метров под видом квартир Freepik

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Депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать «клетушки» площадью по пять квадратных метров под видом квартир. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на парламентария.

Гаврилов рассказал, что в объявлениях часто выкладывают варианты площадью менее 10 «квадратов». Такие микроквартиры продают и в новых, и в исторических домах, отметил парламентарий.

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«Если говорить о новостройках, то такие „клетушки“, предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильем изначально», — заявил он.

По словам Гаврилова, квартиры-капсулы по четыре-пять квадратных метров даже не укладываются в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях. Должно быть минимум шесть квадратных метров на человека.

«Кладовки» по пять квадратов не отвечают требованиям жилья, поэтому в них нельзя регистрироваться по закону — они считаются нежилыми помещениями.

При этом цены на жилью продолжают расти. Ранее новостройки в трех районах Москвы подорожали с начала 2023 года в среднем 25%. Рекордсменом стал Академический — цена за один квадратный метр там выросла до 502,3 тысячи рублей, на 31,3%. Самую дешевую квартиру в столице выставили на продажу почти за три миллиона рублей.