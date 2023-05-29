Москва 29 мая 2023, 18:32 Новостройки в трех районах Москвы подорожали с начала 2023 года «РБК-Недвижимость»: новостройки в трех районах Москвы в среднем подорожали на 25% Unsplash

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Новостройки в районах Академический, Якиманка и Раменки подорожали с начала 2023 года. Рекордсменом стал первый из них. Цена за один квадратный метр там выросла до 502, 3 тысяч рублей, на 31,3%, сообщил «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

На втором месте — Якиманка. С начала января по 25 мая цена на новостройки в это районе выросла на 24,5%, — до 704,5 тысяч рублей за квадратный метр. В Раменках жилье стало стоить 651,7 тысяч рублей за квадратный метр.

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В районах Сокол и Некрасовка эксперты также зафиксировали рост цен — до 559,9 тысяч рублей и 175,4 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

По словам аналитиков, эта тенденция связана с развитием строительства новых домов и их ускоренной сдачи, благоустройством территорий и местоположением.

Самый медленное увеличение стоимости отметили в Покровском-Стрешнево: там цены поднялись всего на 8,9%, то есть за квадратный метр придется заплатить 371,3 тысячи рублей.

Ранее риелторы назвали три района центра Москвы с самыми низкими ценами на жилье.