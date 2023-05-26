Общество 26 мая 2023, 15:43 Самую дешевую квартиру в Москве выставили на продажу почти за три миллиона рублей Авито Недвижимость: самую скромную квартиру Москвы оценили в 2,8 миллиона рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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На вторичном рынке Москвы минимальная цена однокомнатных квартир составила 2,8 миллиона рублей. Об этом аналитики компании «Авито Недвижимость» рассказали «Известиям».

Эксперты жилищного рынка провели анализ стоимости однокомнатных квартир в пяти крупнейших городах России.

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Цена на полноценные «однушки» на вторичном рынке Москвы начинается от 4,1 миллиона. В Санкт-Петербурге квартира с такими же характеристиками будет стоить 3,2 миллиона, а в Новосибирске — 1,7 миллиона. В Казани однокомнатную квартиру можно купить за 1,5 миллиона. Дешевле всего покупка недвижимости обойдется в Екатеринбурге — 1,3 миллиона.

«С начала года наблюдается небольшой рост на однушки в новостройках на один процент и на вторичном рынке на два процента», — отметил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Ранее московский рейтинг наиболее доступного жилья в новостройках возглавил Косино–Ухтомский район.