Мень назвал «ерундой» обвинения в краже более 700 млн рублей из бюджета
«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — отреагировал на ситуацию экс-министр. Его процитировал «Интерфакс».
В комментарии он добавил, что находится сейчас в России.
Генеральная прокуратура РФ попросила Совет Федерации дать разрешение на задержание Меня. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что у следственных органов есть доказательства того, что аудитор причастен к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Верхняя палата парламента лишила Меня неприкосновенности и одобрила его задержание.
Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год. После этого он пять лет был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. С 2018 года до настоящего времени является аудитором Счетной палаты.
Преемника Меня — следующего губернатора Ивановской области — Павла Конькова задержали в 2019 году по обвинению в хищении. Расследование по этому делу продолжается.