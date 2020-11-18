Мень назвал «ерундой» обвинения в краже более 700 млн рублей из бюджета

Аудитор Счетной палаты и экс-министр строительства РФ Михаил Мень сказал, что впервые слышит обвинения в свой адрес о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. По его словам, подобные сообщения — это «ерунда».

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — отреагировал на ситуацию экс-министр. Его процитировал «Интерфакс».

В комментарии он добавил, что находится сейчас в России.

Генеральная прокуратура РФ попросила Совет Федерации дать разрешение на задержание Меня. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что у следственных органов есть доказательства того, что аудитор причастен к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Верхняя палата парламента лишила Меня неприкосновенности и одобрила его задержание.

Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год. После этого он пять лет был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. С 2018 года до настоящего времени является аудитором Счетной палаты.

Преемника Меня — следующего губернатора Ивановской области — Павла Конькова задержали в 2019 году по обвинению в хищении. Расследование по этому делу продолжается.