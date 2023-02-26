Власть 26 февраля 2023, 11:03 Запад стал соучастником преступлений Украины, начав поставлять туда оружие, — Путин Президент РФ Путин: Запад стал соучастником преступлений Украины Пресс-служба Кремля

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Запад фактически участвует в преступлениях киевского режима, поставляя на Украину оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства отметил, что западные страны отправляют для ВСУ оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов.

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«Это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают. <…> Это хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка», — подчеркнул Путин.

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Ранее стало известно, что Украина к декабрю 2022 года получила меньше половины финансовой помощи, которую обещал ей Запад: 31 миллиард евро вместо 64. Советник президента Украины Тимофей Милованов пожаловался на нестабильность этих выплат.

Боевых самолетов Украина, вероятно, и вовсе не получит, поскольку их слишком сложно обслуживать.