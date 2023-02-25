Эксклюзив 25 февраля 2023, 12:23 Запад хотел бы отправить самолеты на Украину, но их сложно обслуживать. Да и желающих будет мало «Голос Мордора»: Запад не отправляет самолеты на Украину из-за сложности их обслуживания

Читать 360tv в

Западные страны, возможно, хотели бы отправить боевые самолеты на Украину, но понимают, что авиацию будет слишком сложно обслуживать, да и вряд ли специалисты выстроятся в очередь на поездку в зону боевых действий. Кроме того, эту сложную технику могут легко уничтожить ВС России. Таким мнением поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — его речь.

Украине отказывают в поставках боевых самолетов западного производства. Сначала отказала Великобритания, затем — США и Германия. Более того, некоторые лидеры этих стран говорят, что самолеты Украине не нужны и они вряд ли что-то решат на поле боя.

Пилотов подготовить можно, хотя даже и это становится проблемой. Но одних пилотов мало. Необходима целая армия технических специалистов, инженеров, которые знают эти самолеты до последнего патрубка и винтика. Кроме того, нужна инфраструктура на земле, специальное оборудование, инструменты. И даже притом что все это удастся создать, что практически невозможно, все это будет находиться под постоянной угрозой уничтожения российскими ракетами.

Ситуация почти безвыходная

Можно послать своих специалистов, однако вряд ли найдется много добровольцев, чтобы ехать в зону боевых действий, да и это будет заметно, что приведет к новому витку эскалации конфликта. Еще один вариант — использовать аэродромную структуру соседних с Украиной стран. Но это будет означать их прямое вовлечение в боевые действия на стороне Украины. С понятными последствиями.

Ситуация в мире очень нестабильна, и конфликты могут возникнуть в любой точке. Кому хочется остаться в такой ситуации без боевой авиации?