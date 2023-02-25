25 февраля 2023, 12:23
Запад хотел бы отправить самолеты на Украину, но их сложно обслуживать. Да и желающих будет мало
«Голос Мордора»: Запад не отправляет самолеты на Украину из-за сложности их обслуживания
Западные страны, возможно, хотели бы отправить боевые самолеты на Украину, но понимают, что авиацию будет слишком сложно обслуживать, да и вряд ли специалисты выстроятся в очередь на поездку в зону боевых действий. Кроме того, эту сложную технику могут легко уничтожить ВС России. Таким мнением поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».
Далее — его речь.
Украине отказывают в поставках боевых самолетов западного производства. Сначала отказала Великобритания, затем — США и Германия. Более того, некоторые лидеры этих стран говорят, что самолеты Украине не нужны и они вряд ли что-то решат на поле боя.Но на самом деле причина в другом. Я думаю, что тот же Байден очень хотел бы снабдить Украину теми же F-16 как минимум, а может, и F-15, но боевая авиация куда сложнее танков. Тут и о них думают, как обслуживать в случае поставок на Украину, потому что даже самоходные гаубицы производства западных стран приходится везти на ремонт в Словакию, Польшу и Чехию. С танками, скорее всего, придется поступать так же. Но современный самолет такая штука, которая нуждается в постоянном обслуживании. И это обслуживание должно быть профессиональным и качественным.
Пилотов подготовить можно, хотя даже и это становится проблемой. Но одних пилотов мало. Необходима целая армия технических специалистов, инженеров, которые знают эти самолеты до последнего патрубка и винтика. Кроме того, нужна инфраструктура на земле, специальное оборудование, инструменты. И даже притом что все это удастся создать, что практически невозможно, все это будет находиться под постоянной угрозой уничтожения российскими ракетами.
Ситуация почти безвыходная
Можно послать своих специалистов, однако вряд ли найдется много добровольцев, чтобы ехать в зону боевых действий, да и это будет заметно, что приведет к новому витку эскалации конфликта. Еще один вариант — использовать аэродромную структуру соседних с Украиной стран. Но это будет означать их прямое вовлечение в боевые действия на стороне Украины. С понятными последствиями.Получается, что на данный момент ситуация с авиацией практически неразрешима. Единственное, что можно сделать, — искать старые советские самолеты по всему миру, выкупать их и поставлять Украине. Но тут тоже проблемы — вряд ли сейчас кто-то захочет потрошить свой воздушный флот ради денег, даже если он состоит не из новых самолетов.
Ситуация в мире очень нестабильна, и конфликты могут возникнуть в любой точке. Кому хочется остаться в такой ситуации без боевой авиации?
Истребители
Самолеты
Джо Байден
Реклама
Реклама