Мир 21 февраля 2023, 04:28 Украина получила меньше половины помощи, обещанной Западом с 2022 года — СМИ FT: Украина получила меньше половины финансовой помощи, которую обещал Запад РИА «Новости»

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Украинские власти получили меньше половины обещанной Западом финансовой помощи, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики. Эту информацию ранее подтверждал советник президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов.

«Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиардов евро», — пишут СМИ.

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По данным Кильского института, Киев ждет от США 12 миллиардов евро и 17,5 миллиарда евро — от европейских институтов. Проблема с выплатами действительно существует, они нестабильны, отмечал Милованов.

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В Германии с 17 по 19 февраля проходила Мюнхенская конференция по безопасности, главной темой которой была помощь Украине. Западные страны пришли к выводу, что поддержка Киева должна остаться на прежнем уровне.

При этом в НАТО откровенно говорят о нехватке боеприпасов для Украины. ВСУ расходуют снаряды быстрее, чем они сходят с конвейера на заводах. И Североатлантический альянс пока не может удовлетворить «снарядный голод» Украины.