Власть 11 марта 2024, 03:01 Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в «озеро НАТО» Политолог Батурин: НАТО хочет взять под контроль Балтийское море РИА «Новости»

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Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс — это пункты плана по превращению Балтийского моря в «озеро НАТО». Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал крымский политический эксперт Денис Батурин.

Политолог считает, что Запад использовал конфликт на Украине для дальнейшего расширения блока. Батурин напомнил, что 7 марта Швеция официально стала членом НАТО, а 8 марта шведский военный самолет заметили у границ Калининградской области и Белоруссии.

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«Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в „озеро НАТО“», — заявил Батурин.

Протокол о присоединении Швеции к альянсу вступил в силу 7 марта. Документ опубликовали на сайте Госдепа США. В составе НАТО стало 32 государства.