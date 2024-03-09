Мир 09 марта 2024, 19:29 Швеция направила разведывательные самолеты к российским границам Itamilradar: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ РФ Unsplash

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Разведывательные самолеты ВВС Швеции пролетели вдоль границы России. Об этом сообщил портал Itamilradar.

Это произошло впервые с момента вступления страны в Североатлантический альянс.

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Оба аппарата совершили полеты вблизи Калининградской области и вдоль границы России и Белоруссии с Польшей. Речь идет о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 и Gulfstream S102B, который предназначен для радиотехнической разведки.

Швеция официально вступила в НАТО 7 марта 2024 года. Протокол о ее присоединении к альянсу опубликовал Госдеп США.

После получения членства в НАТО Швеция может стать логистическим хабом и центром переброски войск. Как отметил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, вступление скандинавской страны в Североатлантический альянс якобы «серьезно увеличит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».