Власть 01 июня 2023, 12:05 Запад активно подталкивает Молдавию к участию в конфликте на Украине — Бортников Глава ФСБ Бортников: Запад активно подталкивает Молдавию к участию в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Западные страны подначивают Молдавию принять участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал председатель СОРБ, директор ФСБ России Александр Бортников, написал ТАСС.

«Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья», — сказал он во время встречи участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ (СОРБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Сам Лукашенко высказал мнение, что Запад вспоминает о международном праве, когда ему выгодно. В других случаях, он может его просто игнорировать. Белорусский лидер допустил, что угрозы в отношении стран СНГ будут лишь нарастать. По его словам, сейчас наблюдаются милитаризация государств Североатлантического альянса, войск блока находятся беспрецедентно близко к территории Содружества Независимых Государств.

Саммит Европейского политического сообщества откроется 1 июня в Молдавии. Президент Украины Владимир Зеленский уже прилетел в эту страну для участия в мероприятии.