Мир 01 июня 2023, 11:27 Лукашенко заявил, что Запад использует для давления международное право, которое сам игнорирует Лидер Белоруссии Лукашенко: Запад апеллирует к международному праву, которое игнорирует Пресс-служба Кремля

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Запад постоянно апеллирует к международному праву, которое и сам игнорирует, если ему это выгодно. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ. Его слова привел ТАСС.

Данные спецслужб СНГ свидетельствуют, что угрозы в отношении стран Содружества будут лишь нарастать, обстановка — обостряться, добавил Лукашенко. Наблюдаются милитаризация стран НАТО и беспрецедентная концентрация войск вблизи территории СНГ.

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«Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться. И нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас — России, Белоруссии, центральноазиатских государств — потихоньку пытаются нас растащить», — добавил лидер страны.

Он подчеркнул, что этого нельзя допустить.

Одна из главных угроз сейчас состоит в информационно-психологическом воздействии и распространении фейков, которое ставит целью подорвать авторитет стран СНГ, добавил Александр Лукашенко.