Суррогатное материнство в РПЦ сравнили с рабством

Моральным долгом депутатов Госдумы вне зависимости от партийной принадлежности является принятие запрета на использование иностранцами россиянок в качестве суррогатных матерей. С этим не должны мириться также женские организации, имеющие хоть малейшее представление о достоинстве женщины.

Об этом в Telegram написал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он сравнил коммерческое суррогатное материнство с рабством.

«Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами, при посредничестве коммерсантов — это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь», — подчеркнул Кипшидзе.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram сообщил о консультациях, которые уже ведутся с врачебным сообществом и специалистами по безопасности.

«Законопроект о запрете продажи детей иностранцам будет внесен и принят в весеннюю сессию, каким бы сильным не было сопротивление выгодоприобретателей от торговли детьми», — подчеркнул Толстой.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак в беседе с «Газетой.Ru» назвал суррогатное материнство законным способом преодоления бесплодия. Он признал за РПЦ право на свою позицию, но напомнил, что она отделена от государства.

«Есть православная биоэтика, но наше государство многоконфессиональное и атеистическое: разные религии относятся к этому вопросу по-разному. Суррогатное материнство — это признанный, установленный законом вариант вспомогательных репродуктивных технологией, который позволяет преодолеть бесплодие», — заявил Корсак.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений призвал депутатов Госдумы запретить использование услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.