Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете оценили в Госдуме

«Очевидна и понятна необходимость борьбы с наркоманией как таковой. Тем более важна борьба с пропагандой. Использование интернета позволяет не только пропагандировать наркотики, но и применять изощренные бесконтактные технологии передачи информации, товара и получения денег. Это явление надо рассматривать комплексно. Если человек в доступных интернет-источниках видит информацию о том, что он может купить некий наркотик, это одновременно является каналом реализации и каналом пропаганды», — объяснил депутат.

Лысаков отметил, что предусмотренные законопроектом штрафы должны стать эффективным инструментом профилактики пропаганды наркотических веществ в Сети.

Напомним, законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете внесло в Госдуму правительство. Документ предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.

Ранее глава «Трезвой России» Султан Хамзаев в беседе с «360» рассказал о надеждах на скорейшее принятие закона.