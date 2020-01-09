Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Законопроект о пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ предусматривает введение штрафа до 1,5 миллиона рублей.

Согласно проекту, опубликованному в электронной базе данных нижней палаты парламента, штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей будут обязаны выплатить нарушившие закон граждане.

Если пропагандой наркотиков в Сети занимались должностные лица, то размер штрафа увеличивается и будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей. Наказание для предпринимателей, не оформленных как юридическое лицо, предусматривает аналогичную сумму.

Штраф для юридических лиц будет составлять от миллиона до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, им грозит административное приостановление деятельности, которое может продлиться до 90 суток.

Также в законопроекте ужесточается ответственность иностранных граждан без гражданства. Если закон нарушили такие лица, то может быть назначен штраф до 30 тысяч рублей. Подобных граждан могут выдворить из страны или арестовать на 15 суток.

В конце декабря Министерство внутренних дел предложило ввести за пропаганду наркотиков в интернете уголовную ответственность. Сейчас подобная пропаганда в России попадает только под административную ответственность.