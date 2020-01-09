«Трезвая Россия» понадеялась на быстрое рассмотрение закона о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
По его словам, это очень правильная нужная мера. Хамзаев отметил, что эксперты «Трезвой России» три месяца назад презентовали Владимиру Путину соответствующую инициативу. Они рассказали президенту о том, какая сложная ситуация в молодежной среде и насколько важно усилить борьбу с оборотом наркотиков.
Мы рассчитываем, что он (законопроект — прим. ред.) будет принят максимально быстро — в первом квартале 2020 года. Вместе с депутатами проработаем механизм его молниеностного внедрения. Потому что ситуация в молодежной среде и распространение наркотиков через интернет чудовищно высокая сегодня. 70% наркотиков в РФ продаются через интернетСултан Хамзаевглава «Трезвой России».
Хамзаев заметил, что президент также дал поручение об «увеличении штата сотрудников МВД, отвечающих за противодействие распространению наркотиков через интернет». «Трезвая Россия» ранее выступала с инициативой создать в России киберполицию.
«Мы надеемся, что в первом квартале этого года подразделение киберполиции появится», — добавил он.
Во внесенном в Госдуме законопроекте речь идет о штрафе до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документ представлен в электронной базе данных нижней палаты парламента.