«Трезвая Россия» понадеялась на быстрое рассмотрение закона о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Закон об административной ответственности за распространение, рекламу и склонение к потреблению наркотиков должен быть принят в кратчайшие сроки. Так считает глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. В беседе с «360» он подчеркнул, что 70% опасных веществ продаются в интернете.

По его словам, это очень правильная нужная мера. Хамзаев отметил, что эксперты «Трезвой России» три месяца назад презентовали Владимиру Путину соответствующую инициативу. Они рассказали президенту о том, какая сложная ситуация в молодежной среде и насколько важно усилить борьбу с оборотом наркотиков.

Мы рассчитываем, что он (законопроект — прим. ред.) будет принят максимально быстро — в первом квартале 2020 года. Вместе с депутатами проработаем механизм его молниеностного внедрения. Потому что ситуация в молодежной среде и распространение наркотиков через интернет чудовищно высокая сегодня. 70% наркотиков в РФ продаются через интернет Султан Хамзаев глава «Трезвой России».

Хамзаев заметил, что президент также дал поручение об «увеличении штата сотрудников МВД, отвечающих за противодействие распространению наркотиков через интернет». «Трезвая Россия» ранее выступала с инициативой создать в России киберполицию.

«Мы надеемся, что в первом квартале этого года подразделение киберполиции появится», — добавил он.

Во внесенном в Госдуме законопроекте речь идет о штрафе до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документ представлен в электронной базе данных нижней палаты парламента.