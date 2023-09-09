Власть 09 сентября 2023, 03:22 Потолок цен на бензин захотели ввести в России Закон о введении предельных розничных цен на бензин в России внесли в Госдуму Freepik

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Депутаты Госдумы РФ от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты закон об установке предела розничной цены на дизельное топливо и бензин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Слуцкого.

В инициативе предлагают установить на вышеуказанные товары предельно допустимую розничную цену, выше которой продавать будет нельзя. При этом срок действия таких цен не должен быть менее трех и более пяти лет.

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Авторы проекта считают, что в случае реализации инициативы между поставщиками и потребителями будут взаимовыгодные отношения. Кроме того, это создаст условия для более надежного обеспечения граждан моторным топливом.

Глава проектов группы «Петромаркет» Николай Баранов еще 3 сентября раскрыл причину перебоев с топливом в ряде регионов России. По его словам, трудности с поставками обусловлены отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами.

Также перебои связаны с логистикой. Баранов отметил, что железнодорожная инфраструктура перегружена, это негативно отражается на сроках и ритмичности поставок нефтепродуктов.

Ранее стоимость бензина марки Аи-95 в европейской части РФ увеличилась до 76 тысяч рублей за тонну. Такая цена оказалась максимальной в истории.