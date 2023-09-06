Деньги 06 сентября 2023, 15:24 Цена бензина марки Аи-95 обновила исторический максимум Стоимость бензина марки «Премиум-95» выросла до 76 тысяч рублей за тонну Freepik

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Стоимость бензина марки Аи-95 в европейской части России поднялась до 76 тысяч рублей за тонну. Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Таким образом цена обновила исторический максимум. За день стоимость топлива Аи-95 подскочила на 1,16% до 76,492 тысячи рублей за тонну и установила тем самым новый рекорд.

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Бензин марки Аи-92 тоже подорожал — на 0,48% до 65,472 тысячи рублей за тонну. Цена летнего дизеля увеличилась на 0,37% до 68,556 тысячи рублей за тонну.

Ранее СМИ сообщали, что российские нефтяные компании могут получить демпферные выплаты за август. Их оценили более чем в 200 миллиардов рублей.

Саудовская Аравия в сентябре решила продлить сокращение добычи нефти до конца 2023 года. Страна продолжит выкачивать из недр Земли не больше миллиона баррелей черного золота в сутки. Власти продлили подобное соглашение не в первый раз. Ранее руководство государства уменьшало нефтедобычу до июля, а затем до августа и до сентября.